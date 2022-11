Mondial : Didier Deschamps dévoile la liste de la France

Tenante du titre, l'équipe de France va défendre son statut de championne du monde au Qatar. Un challenge difficile pour les hommes de Didier Deschamps.

Didier Deschamps vient de dévoiler la liste des 25 joueurs retenus pour défendre la couronne mondiale de la France au Qatar.

Comme pressenti ces dernières heures, Jonathan Clauss et Lucas Digne n'ont pas été convoqués en défense. En revanche, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe, longtemps incertains, sont bien là.

Dans l'entrejeu, le sélectionneur des Bleus a choisi Jordan Veretout, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi et Eduardo Camavinga pour accompagner Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot en l'absence de Paul Pogba et de N'Golo Kanté. En attaque, c'est du classique avec Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Ousmane Dembélé et Olivier Giroud.

La liste des Bleus

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Stade Rennais), Alphonse Aréola (West Ham)

Défenseurs : Raphaël Varane (Manchester United), Presnel Kimpembe (PSG), Théo Hernandez (AC Milan), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Jules Koundé (FC Barcelone), William Saliba (Arsenal), Ibrahima Konaté (Liverpool)

Milieux de terrain : Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Mattéo Guendouzi (OM), Jordan Veretout (OM), Youssouf Fofana (Monaco), Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Attaquants : Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Karim Benzema (Real Madrid), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Kingsley Coman (Bayern Munich)