Equipe de France: qui peut être décu ?

Comme tout les 4 ans, la liste tombe et une vingtaine sont heureux au profit de beaucoup d'autres.Retour sur ses bleus qui méritaient un appel au Qatar.

Dans les cages, on peut être décu de ne pas voir Mike Maignan sélectionné, sa blessure lui coûte une place, lui qui est pourtant destiné à prendre la place d'Hugo Lloris après cette Coupe du monde.

Pour aider le gardien, là aussi il y en a des noms. Notamment à droite. Jonathan Clauss n'est pas appelé car Didier Deschamps privilégie une défense à quatre. Mais il se passe aussi de Pierre Kalulu, titulaire indiscuté d'un Milan jouant à quatre derrière. Lui et Simakan subissent la loi du collectif, eux qui n'ont encore jamais été appelé en EDF. Les joueurs sélectionnés sont cependant un mystère, car si Deschamps a affirmé vouloir jouer à 4 dans la ligne défensive. Il n'a appelé que deux purs latéraux. On sait que Koundé peut dépanné à droite mais il n'est pas particuièrement performant. De l'autre côté, Mettre un des deux Hernandez sur le banc est se priver d'un net avantage défensif. On pense vite à Ferland Mendy, évoluant aussi dans une défense à quatre au Real, ou même Digne qui a toujours performé en équipe de France.

Pour pallier aux absences des cadres, on retrouve un milieu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Si Youssouf Fofana a vite impressionné, lui qui a vécu ses premières caps en septembre, Jordan Veretout en revanche n'est pas bon à Marseille et encore moins avec la sélection. Il prend la place d'un Tanguy Ndombélé, notamment en grande forme du côté de Naples, triste quand on voit ce milieu où il manque d'un véritable créateur en l'absence de Pogba. On peut également noter l'absence de Nabil Fékir, souvent blessé mais rarement décevant au Betis ou même en bleu.

Devant, aucun des sept noms démeritent mais on peut quand même estimer que d'autres joueurs méritaient tout autant vu le vivier exceptionnel des bleus aux postes offensifs. Commencons par Martin Terrier et son (très) bon début de saison avec Rennes. Malheureusement, il n'a jamais été appelé en EDF et vit seulement sa première bonne saison. Sur l'aile gauche, Moussa Diaby ne rentre pas dans les plans des DD au profit d'un autre ancien parisien, Christopher Nkunku. Le dernier nom qu'on pouvait espérer est Randal Kolo Muani, lui aussi réalise un bon début de saison en Allemagne.