Le président de la fédération évoque l'avenir de Deschamps : "On verra tout de suite après le Mondial"

En pleine tempête judiciaire et à quelques jours de la Coupe du monde, Noel Legraet s'est confié au micro de l'Equipe.

Lors d'un entretien accordé à l'Equipe, le président de la FFF a tout de suite été clair : "On est bien d'accord tous les deux, on se verra tout de suite après la Coupe du monde. Si on va en demi-finale, c'est lui qui a le choix. S'il se sent motivé pour continuer, on ne discute même pas. Si on n'est pas dans le dernier carré, on discute... Dans cette hypothèse-là, c'est moi qui ai la main" a ainsi déclaré Noel Legraet au sujet de Didier Deschamps.

En coulisse, un certain Zinedine Zidane serait en stand-by, mettant ainsi une certaine pression sur les épaules du sélectionneur actuel, et ancien coéquipier en Bleu de ce dernier.

Legraet a également évoqué le sujet brûlant des conditions des travailleurs au Qatar : "Si je constate sur place qu'il y a des choses qui ne collent pas, on peut réagir. Je le ferai s'il le faut. Mais un a priori, non. Je serai avec les joueurs pendant toute la Coupe du monde. S'il y a des choses qui ne me conviennent pas, je ne manquerai pas de vous appeler."

Enfin, le président a répondu de manières très brève aux accusations le visant pour agressions sexuelles en affirmant qu'il n'avait rien à se reprocher et qu'un procès était en cours.