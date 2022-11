Seraing a coulé face à OHL : "Nous donnons deux penaltys stupides"

Les Sérésiens ont pris l'eau lors de leur déplacement de vendredi soir.

Une claque, c'est ce qu'ont reçu les joueurs de Seraing en déplacement ce vendredi soir sur le terrain d'OHL. 5-0 et l'affaire était pliée pour les Louvanistes.

Après la rencontre, Jean-Sébastien Legros s'est montré dur suite à la prestation catastrophique de son équipe : "Notre entame était intéressante mais on donne deux penaltys stupides et on se retrouve à dix dès la première période".

"Nous avons tout fait pour nous mettre en difficulté. En offrant de tels cadeaux, c'est totalement impossible de prendre des points", a-t-il ajouté dans des propos rapportés par la Dernière Heure.