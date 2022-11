L'Équateur révèle ses 26, avec deux joueurs de Pro League

Il ne manquait plus qu'eux : l'Équateur, qui ouvre le bal dimanche contre le pays-hôte, a révélé les 26 joueurs qui iront au Qatar.

Après le Mexique ou encore le Ghana hier, il ne manquait plus que les 26 de l'Équateur pour que les 32 nations de la Coupe du Monde aient dévoilé leur sélection (sans tenir compte des inclus de dernière minute suite à des blessures). C'est chose faite : le sélectionneur Gustavo Alfaro a dévoilé les joueurs qui défieront dès dimanche le pays-hôte lors du match d'ouverture.

Parmi eux, pas trace de Byron Castillo, le joueur qui avait défrayé la chronique et manqué de faire disqualifier l'Equateur pour cause de nationalité floue. On retrouve deux joueurs de Pro League : William Pacho (Antwerp) et Angelo Preciado (Genk). Moises Caicedo (ex-Beerschot, Brighton) est évidemment de la partie et sera l'homme à suivre.