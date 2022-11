Une star du Brésil annonce les ambitions claires de la Seleçao

On le sait, le Brésil n'arrive pas au Qatar pour faire de la figuration, et la star du FC Barcelone Raphinha l'a confirmé en conférence de presse.

Vingt ans après son dernier sacre, le Brésil vient au Mondial pour l'emporter et rien d'autre. Grand favori, le quintuple champion du monde veut retrouver les sommets. "Nous voulons gagner la Coupe du Monde. Ce n'est pas une forme de pression car le Brésil est toujours un prétendant à la victoire finale", relativise Raphinha en conférence de presse.

"Les attentes des supporters sont énormes et c'est normal. Nous avons une grande équipe, et cela fait 20 ans sans victoire en Coupe du Monde. Nous sommes impatients également", reconnaît l'ailier du FC Barcelone. "Je ne me rappelle même pas de 2002 car j'étais top jeune. Mais je me rappelle que les Brésiliens étaient unis, et c'est le moment de répéter cela".