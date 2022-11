La Belgique est la 6e équipe la plus âgée de la Coupe du Monde 2022, classement dominé par l'Iran

Les Diables Rouges font partie des équipes les plus âgées de la compétition.

La Coupe du Monde, c'est déjà dans un petit peu moins de quatre jours ! Durant les dernières semaines, les 32 équipes qualifiées ont, tour à tour, dévoilé leurs sélections pour la compétition. Au niveau des moyennes d'âge, le classement est dominé par l'Iran, avec un âge moyen de 29.8 ans. Suivent le Mexique (28.5 ans), l'Argentine et le Brésil (27.9 ans) puis la Tunisie et la Belgique, avec un effectif d'âge moyen de 27.8 ans, tout comme l'Uruguay et le Japon.

Parmi les équipes les plus jeunes, on retrouve notamment l'Espagne et l'Équateur (25.6 ans), les États-Unis (25.2 ans) et surtout le Ghana, équipe la plus jeune de la compétition avec 24.7 ans.