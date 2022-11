Le Qatar répond à la polémique des faux supporters : "Nous rejetons totalement ces affirmations"

La polémique des "faux" supporters a pris une grosse ampleur sur les réseaux sociaux.

Depuis plusieurs jours, des vidéos circulaient sur les réseaux sociaux montrant des supporters parader dans les rues du Qatar avec différents maillots et drapeaux.

Cependant, il est vite apparu que ces supporters semblaient venir de la même région et la rumeur selon laquelle le Qatar aurait payé de faux supporters pour promouvoir l'événement avait pris de l'ampleur.

Suite à cet énorme bad buzz alors que la Coupe du monde n'a toujours pas officiellement débuté, le Comité suprême du Qatar a répondu à cette polémique.

"Des supporters des quatre coins du globe - dont beaucoup ont élu domicile au Qatar - ont récemment contribué à l'ambiance locale en organisant des marches et des défilés de supporters dans tout le pays et en accueillant les différentes équipes nationales à leurs hôtels. De nombreux journalistes et commentateurs sur les réseaux sociaux ont émis des doutes sur le fait qu’il s’agisse de 'vrais' supporters. Nous rejetons totalement ces affirmations, qui sont aussi décevantes que peu surprenantes", peut-on lire dans le communiqué du Comité suprême.

Celui-ci parle également d'un "lien émotionnel" créé par les supporters avec différentes nations : "Dans différents endroits du monde, les supporters ont des traditions qui diffèrent, des façons différentes de faire la fête, et si cela peut contraster les habitudes en Europe ou en Amérique du Sud, cela ne signifie pas pour autant que la passion pour le football est moins authentique".