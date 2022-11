Coupe du Monde : sans Denis Odoi, le Ghana bat la Suisse et se met en confiance

Les derniers matchs amicaux se disputent aujourd'hui et demain avant la Coupe du Monde. Le Ghana affrontait la Suisse, et s'est mis en confiance.

Avec le Gantois Elisha Owusu, mais sans Denis Odoi pas même monté au jeu, le Ghana l'a emporté contre la Suisse (0-2) ce jeudi. La rencontre se disputait au Stade Cheikh Zayed d'Abu Dhabi.

Le Ghana, avec les deux frères Ayew et le néo-international Iñaki Williams (ancien international espagnol) titulaires, a fait la différence en seconde période via des buts tombés aux 70e et 74e minutes. Le Brugeois Kamal Sowah est monté au jeu en deuxième mi-temps. Cette victoire met le Ghana en confiance avant d'affronter le Portugal le 24/11, la Corée du Sud le 28/11 et l'Uruguay le 2/12 dans un groupe H très relevé.