Roberto Martinez encense Thibaut Courtois : "Il méritait de gagner le Ballon d'Or"

Le sélectionneur national, lors d'une interview accordée à la presse espagnole, s'est montré très élogieux envers son gardien titulaire chez les Diables Rouges.

A la tête des Diables depuis 2016, Martinez a eu le temps de constater l'évolution de Courtois, tant en sélection qu'en club. Courtois a amélioré ce qu'il a fait en 2018 (il avait été élu meilleur gardien lors de la dernière Coupe du monde, ndlr). C'est le premier gardien de but dont je me souvienne qui a joué un rôle aussi important dans la victoire en Ligue des champions (avec le Real Madrid)", a déclaré Roberto Martinez dans les colonnes de AS.

De nombreux observateurs se sont outrés de la position de Courtois au dernier Ballon d'Or (7e). Visiblement, Martinez partage leur avis. "Dans le football, nous sommes différents lorsqu'il s'agit d'évaluer les joueurs de champ par rapport aux gardiens de but, mais pour moi, Thibaut méritait le Ballon d'Or", a lancé l'Espagnol. "Cela ne s'était pas produit depuis les années 1970. Le niveau de résultats de Courtois en Ligue des champions a fait de lui un joueur unique."

Et si, en plus d'une nouvelle Ligue des Champions réussie, Courtois nous sortait une Coupe de monde de très haute voltige ? De quoi améliorer son prochain classsement au Ballon d'Or, assurément...