L'Australie n'a pas peur de la France : "Ce sont des hommes comme nous"

A quatre jours (mardi 20h) de son premier match de la Coupe du monde 2022 contre l'équipe de France, l'Australie ne tremble pas.

L'ailier australien Awer Mabil (27 ans) affirme qu'il n'est pas impressionné par l'équipe de France, championne du monde en titre. "Ce sont des hommes comme nous", a déclaré le joueur de Cadix en conférence de presse. "Evidemment, ils jouent à haut niveau mais on ne peut pas entrer sur le terrain en leur montrant trop de déférence, sinon on a déjà perdu le match. On doit juste aller sur le terrain et faire ce qu'on sait faire, du mieux qu'on peut. Si c'est notre jour, c'est notre jour, si ça ne l'est pas alors OK mais je n'ai pas peur d'affronter qui que ce soit. C'est mon état d'esprit."