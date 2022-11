Lucas Hernandez : "Je suis fier d'être en concurrence avec mon frère"

4 ans après le sacre avec l'Equipe de France, Lucas Hernandez est à nouveau prêt à arpenter le couloir gauche des Bleus. A ses côtés, dans le vestiaire, le groupe et la hiérarchie, se trouve désormais son frère, Theo.

"C'est une fierté pour moi d'être en concurrence avec mon frère", a déclaré Lucas Hernandez en conférence de presse, selon L'Equipe. "C'est aussi une fierté d'être ensemble dans une Coupe du monde. Je lui ai dit que, ce soit moi ou lui le titulaire, je serai fier. Peut-être même encore plus fier si c'est lui qui joue."

Habitué à jouer à une position un peu plus centrale au Bayern, Hernandez retrouvera sa position de 2018, dans une défense à 4 concoctée par Deschamps. "Ces derniers temps j'ai plus souvent joué dans l'axe. Mais les trois derniers matches avec le Bayern, j'ai été utilisé comme latéral gauche. Je me sens très à l'aise aux deux postes", a assuré Hernandez.

La France sera attendue au tournant, en tant que tenante du titre. "On a un super groupe. Le coach a pris 26 joueurs qui sont des top joueurs de foot mais aussi de super personnes. On a été mis dans les meilleures conditions pour très bien s'entendre (...) On est tous attendus et maintenant encore plus, vu qu'on est tenants du titre. Personnellement, je m'éloigne de tout ce qui entoure l'attente de l'équipe de France (...) Tout le monde a faim, tout le monde a envie de débuter cette compétition. On aura des matches de foot mais aussi des combats. Et pour gagner des combats, il faut de bons guerriers. Tout le monde va dans la même direction."