Vincent Kompany tacle gentiment Cristiano Ronaldo

Une idée bien évidemment très hypothétique, car il est évident que même libre et même à 37 ans, Cristiano Ronaldo ne signera pas en Championship. Mais Vincent Kompany, présent en tant qu'analyste à la BBC, n'a pas manqué l'opportunité de lancer une petite pique à un joueur pour lequel, on se doute, il a beaucoup de respect. "Ronaldo à Burnley ? J'ai besoin de joueurs qui savent courir", lance Kompany après la question de Gary Lineker.

