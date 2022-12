Officiel : La Gantoise prolonge un jeune talent

Bram Lagae (18 ans) a prolongé son contrat avec La Gantoise jusqu'en 2025. Cela a été officialisé ce jeudi par le club.

Arrivé à La Gantoise en 2017, Lagae est depuis parvenu à devenir un joueur important au sein des U23, disputant 13 matchs cette saison en Nationale 1.

Il a déjà figuré à six reprises dans la sélection d'Hein Vanhaezebrouck, ses premiers pas chez les A ne devraient donc plus tarder.

