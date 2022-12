OFFICIEL : Tarik Tissoudali prolonge à La Gantoise !

Tarik Tissoudali avait évoqué il y a quelques semaines une prolongation probable à La Gantoise. C'est chose faite.

L'été passé, Tarik Tissoudali (29 ans) paraissait tout près de quitter La Gantoise pour le Moyen-Orient et un contrat très lucratif. Mais l'attaquant marocain subissait une très grosse blessure en début de saison, et tous ses rêves s'envolaient : de transfert, mais aussi de Coupe du Monde. Un coup dur pour le joueur, tandis que Gand perdait l'un des grands artisans de sa fin de saison 2021-2022 de folie.

Tissoudali, en fin de contrat en juin 2023, voyait donc les plans changer, et envisageait désormais une prolongation chez les Buffalos. D'autant que côté gantois, on avait revu l'offre à la hausse, assurait le joueur. Un accord a donc été trouvé : Tarik Tissoudali prolonge à Gand jusqu'en 2026. Une excellent nouvelle pour le joueur qui va pouvoir se remettre tranquillement de sa rupture des ligaments, et