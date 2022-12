Sofyan Amrabat, costaud face aux Diables, intéresse un grand club anglais

Auteur d'un bon premier tour avec le Maroc, Sofyan Amrabat pourrait décrocher un beau transfert.

Sofyan Amrabat (26 ans) est titulaire et patron de l'entrejeu avec le Maroc à la Coupe du Monde. L'ancien du FC Bruges évolue actuellement à la Fiorentina, et est assez suivi au Qatar : d'après Sky Sports, une délégation de Liverpool s'est rendue à la Coupe du Monde 2022 pour y observer Amrabat et a été charmée par ce qu'elle a vu.

Aucune offre n'a encore été émise de la part des Reds - le mercato ne commençant que dans un mois - mais Amrabat serait intéressé à l'idée d'un départ vers la Premier League. Il est estimé aux alentours des 30 millions d'euros.