Bientôt le retour aux affaires pour Paul Pogba ?

Absent depuis de longs mois, le joueur de la Juventus pourrait enfin retrouver les terrains.

Revenu en grandes pompes à la Juventus après des années mitigées à Manchester United, Paul Pogba (29 ans) a dû faire une croix sur la première partie de saison et la Coupe du monde suite à des complications au ménisque, une opération au genou et une blessure à la cuisse.

Selon la Gazetta dello Sport, le champion du monde 2018 est parti pendant deux semaines aux Etats-Unis, accompagné du staff médical de la Juventus. Le but étant bien entendu de faire son retour le plus rapidement possible à la compétition, et idéalement pour le match du 4 janvier prochain contre Cremonese.