Le futur propriétaire de Lyon tord le cou aux "fake news"

Alors que cela fait plusieurs mois que le rachat de l'OL par John Textor - également actionnaire du RWDM - et sa société Eagle est annoncé, les opérations n'ont pas encore atteint leur terme. Cela commence sérieusement à traîner, et Lyon a même publié un communiqué annonçant qu'un ultimatum avait été lancé à l'homme d'affaires américain en vue d'un accord "dans les prochains jours".

Suite à la tournure des évènements, des médias français tels que Canal + avaient annoncé que la vente du club à Textor ne sera fera finalement pas.

Des informations vivement démenties par le principal intéressé sur les réseaux sociaux. "Fake news. Nous n'avons jamais renoncé à notre engagement d'investir dans l'OL. S'il vous plaît, ne vous fiez qu'à nos annonces officielles, faites à travers les canaux officiels et via des communiqués de presse", a écrit Textor.

Fake News. We have never wavered from our commitment to complete our investment in @OL. Please rely only on our public statements, made through official channels and press releases. https://t.co/E2xjPsuZ4z