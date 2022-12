Nationale 1 : Le RFC Liège contraint au partage à Gand, les Francs Borains coulent face au Patro, l'Olympic remporte le derby

Ce samedi soir, plusieurs rencontres de la dix-septième journée de Nationale 1 avaient lieu.

La Gantoise U23-RFC Liège 2-2

Le RFC Liège n'est pas parvenu à prendre les trois points face aux jeunes Gantois. Fernandez-Pardo avait ouvert le score pour les U23 de La Gantoise (3e) avant de voir Perbet égaliser (5e). De Vlieger (25e) permettait aux siens de reprendre les commandes de la rencontre (25e) avant de voir Perbet inscrire son doublé (42e), 2-2.

RAAL La Louvière-Dessel Sport 0-0

Pas de vainqueur au Tivoli ce samedi soir. Les Loups, réduits à dix suite à l'exclusion de Liongola, ont partagé l'enjeu face à Dessel.

Francs Borains-Patro Eisden 0-5

Les Verts ont chuté à domicile et ont perdu Saussez, sorti sur civière. Le portier avait reçu un carton rouge avant de sortir. À dix, les locaux encaissaient juste avant la pause après un but de Corstjens (45e+2). Renson doublait la mise (70e) avant de voir Ferber (75e), Valcke (86e) et Verbugh (90e+1) enfoncer le clou en fin de rencontre.

Charleroi U23-Olympic Charleroi 0-1

Thes Sport-Rupel Boom 3-0

Bertaccini (23e et 53e) et Vermijl (73e)

KSK Heist-Mandel United 4-1

Orye (19e, 45e et 81e) et Sabhaoui (63e) ; Giunta (49e)

Hoogstraten VV-KVK Ninove 1-1

Meeuwis (pen 25e) ; Straetman (3e)