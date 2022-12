Adrien Rabiot très incertain face au Maroc !

Auteur d'une belle Coupe du monde au Qatar, le milieu de terrain pourrait finalement manquer la demi-finale contre le Maroc, ce mercredi (20h).

L'équipe de France affronte dans quelques heures seulement le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. Adrien Rabiot avait attrapé froid ces derniers jours et ne s'était pas entraîné ce mardi. Selon les informations de TF1, le médian ne se sent pas mieux du tout et le staff français serait même pessimiste avant ce match décisif. Son absence serait un gros coup dur pour les Bleus tant il brille depuis le début de la compétition. Youssouf Fofana est pressenti pour le remplacer si son forfait se confirmait.