Un blessé pour la finale ? La France rassure

La France disputera sa seconde finale consécutive ce dimanche. Mais certains absents pourraient être à déplorer.

Face au Maroc, la France a dû se priver de Dayot Upamecano et d'Adrien Rabiot pour causes de maladie. Et alors que la seconde finale consécutive des Bleus se profile, une nouvelle absence est à envisager : celle de Kingsley Coman, souffrant lui aussi d'un état grippal.

Cependant, la Fédération Française de Football a rassuré concernant l'ailier du Bayern Munich : Coman ne souffrirait que d'un "petit état viral", qui ne nécessiterait pas de soins particuliers et permettrait au joueur d'être disponible pour la finale de dimanche.