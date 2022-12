Sergio Busquets sur le point de quitter le FC Barcelone pour un autre championnat

L'international espagnol pourrait drastiquement changer d'air dès cet hiver.

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Sergio Busquets s'apprêterait-il à quitter le FC Barcelone plus tôt que prévu ? L'international espagnol aurait déjà communiqué sa volonté de partir à sa direction, selon El Chiringuito.

Un départ auquel n'est pas opposé le club catalan. Une décision qui devrait ravir... l'Inter Miami. En effet, la franchise de MLS de David Beckham ferait le forcing pour attirer le champion du monde 2010 dans ses rangs.

Un départ serait donc plus que possible dès cet hiver pour Busquets et marquerait la fin d'une belle histoire de 17 ans.