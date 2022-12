Un ancien Brugeois douche les espoirs de Genk : "Comme l'année dernière, le Club de Bruges va revenir"

Genk est largement en tête du classement, un peu comme l'Union la saison dernière.

Genk a actuellement treize points d'avance sur le Club de Bruges. Le Club peut-il encore combler cet écart ? Vital Borkelmans y croit.

"Ils y arriveront bientôt grâce à la réduction de moitié des points dans les Play-Offs", a déclaré Borkelmans à Het Laatste Nieuws. "Treize points, c'est beaucoup, bien sûr, mais la saison dernière, l'écart avec l'Union était de 12 points à un moment donné et ils se sont rattrapés en play-offs aussi.

Obtenir des renforts pendant la pause hivernale n'est pas nécessaire, selon M. Borkelmans. "Si personne ne part, ils n'ont pas besoin de renforts non plus. Même si Genk mériterait ce titre : une équipe forte et mature, un bon entraîneur... Mais le Club, encore plus qualitatif que la saison dernière, sera encore trop fort. Mais je suis sûr que l'Union et l'Antwerp seront également en lice pour le titre."

D'ailleurs, un duel entre les deux clubs suivra le 8 janvier. Lors de la première journée de championnat, le Club a remporté le match aller sur le score de 3-2.