🎥 Scènes choquantes lors du derby de Melbourne !

Furieux de la décision de la A-League d’envoyer les trois prochaines grandes finales à Sydney, les supporters de Melbourne City prévoyaient d'exprimer leur mécontentement à la 20e minute de jeu mais la situation s'est rapidement tendue.

Les fans ont envahi le terrain et ont attaqué le gardien de but de City Thomas Glover. Football Australia a dénoncé les « scènes choquantes » et a promis que des mesures seraient prises contre les responsables. "Un tel comportement n’a pas sa place dans le football australien, avec une enquête complète de Football Australia qui doit commencer immédiatement, où de fortes sanctions doivent être prononcées", peut-on notamment lire au sein d'un communiqué.

Absolutely unacceptable ugly scenes at 20 minutes at the Melbourne Derby. Glover got smashed by a bin by some fuckwit. Terrible. Game paused. As if Aus football couldn’t get any worse rn #MCYvMVC pic.twitter.com/zN8CMMEFVe