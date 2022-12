Zinho Vanheusden voit le bout du tunnel à l'AZ

A 23 ans, le défenseur central a assez perdu de temps.

Ses absences sont souvent si longues que le retour à l'entraînement apporte inévitablement un regain d'espoir. En stage en Espagne avec l'AZ, Zinho Vanheusden a refoulé la pelouse lors de l'entraînement collectif hier. Une belle victoire et une manière de revenir petit à petit après sa fracture du pied qui le tient écarté des terrains depuis le 10 octobre.

Prêté au club néerlandais par l'Inter Milan, l'ancien joueur du Standard n'a disputé que 56 minutes de jeu étalées sur trois rencontres cette saison. Il sortait déjà d'une saison noire avec le Genoa suite à des problèmes au genou et aux ischios-jambiers. Si son corps le laisse enfin tranquille, Zinho Vanheusden pourrait enchaîner les matchs en deuxième partie de saison et se mêler aux places européennes avec l'AZ. L'équipe est actuellement quatrième d'Eredivisie, à quatre points de Feyenoord, et est toujours en lice en Conférence League.