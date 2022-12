🎥 Les belles images de l'Argentine après le sacre Mondial

La fête en Argentine a éclaté hier après la séance de tirs au but face à la France. Des centaines de milliers, peut-être même des millions, de personnes sont descendues dans la rue pour célébrer le sacre mondial.

Pendant ce temps, le héros Lionel Messi a volé dans les bras de sa mère et des larmes ont coulé. Une magnifique image pour un joueur qui aura finalement tout donné à son pays.

Unbelievable, joyous and emotional celebrations in Buenos Aires. Just look what Argentina's World Cup win means.đŸ€©đŸ‡ŠđŸ‡·



