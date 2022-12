🎥 Un animateur compare les joueurs marocains à des singes et s'excuse : "Cela n'a jamais été mon intention"

Grosse polémique au Danemark sur la chaîne TV2 après la quatrième place historique du Maroc à la Coupe du monde. L'animateur Christian Hogh Andersen s'est fendu d'un commentaire comparant les joueurs marocains à.. des singes.

Il a voulu comparer les câlins entre les mères et leurs fils après les matchs aux accolades des singes : "Parce qu'ils restent collés ensemble et l'ont aussi fait lors des retrouvailles familiales au Qatar".

Selon des propos rapportés par RMC Sports, le journaliste danois s'est excusé : "Je suis vraiment désolé d'avoir fait une comparaison totalement erronée. Cela n'a jamais été mon intention, mais c'est à la fois faux et offensant, et je tiens à m'en excuser."

This was on Danish TV @tv2newsdk where hosts jokingly equate #MAR players hugging their mothers after games with monkeys.

“Because they stick together, they also do that during family reunions in Qatar, in #Morocco” whilst holding up photo of monkeys.pic.twitter.com/ZUv7qstBgl