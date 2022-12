Un jeune défenseur central belge de 20 ans prolonge au Cercle de Bruges

Il a inscrit le but de la victoire dans les dernières secondes contre OHL, juste avant la trêve hivernale.

Ce mardi, le Cercle de Bruges a annoncé sur ses réseaux sociaux la prolongation d'un jeune défenseur central belge de 20 ans, Christiaan Ravych. L'international espoirs a disputé 12 rencontres avec les Groen&Zwart lors de ce premier tour et a inscrit le but de la victoire contre OHL dans les tout derniers instants de la rencontre, juste avant la trêve hivernale.

"Christiaan a rapidement prouvé sa valeur. Je suis heureux de prolonger son contrat jusqu'en 2025, avec une année supplémentaire en option" commente le directeur sportif du club Carlos Avina. "Ses qualités représentent notre ADN. Il s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'offrir des opportunités à des jeunes joueurs belges. Je voudrais mentionner tous les membres du personnel du Cercle qui ont joué un rôle dans sa progression et dans la maximisation de son talent."

"Je suis très satisfait et heureux que le Cercle me témoigne sa confiance de cette manière. C'est une récompense, mais je dois maintenant me reconcentrer sur mon travail pour aider au maximum mon équipe contre Malines et contre Gand. Un cadeau de Noël en avance ? Je pense que oui ! C'était l'un de mes rêves d'obtenir une telle récompense. Nous avons très faim et nous allons continuer à pousser" témoigne le jeune défenseur central.