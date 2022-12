Voici les compos de Gand-Standard : Plusieurs changements dans le onze liégeois

Ce vendredi soir (20h30), La Gantoise reçoit le Standard de Liège lors de la dix-huitième journée de Jupiler Pro League.

Hein Vanhaezebrouck doit se passer des services de Lemajic, Hanche-Olsen, Marreh, Kums, Nurio et Tissoudali pour la réception du Standard. Le T1 des Buffalos décide d'aligner entrée de jeu Hjulsager, Owusu et Hauge et de laisser sur le banc De Sart, Castro-Montes et Salah.

Après la déconvenue à l'Antwerp (4-0) en Coupe de Belgique, le Standard doit montrer un tout autre visage. Pour ce match, Ronny Deila a tenté des choses au coup d'envoi. Suite à la suspension de Laifis, Noubi prend place dans ce qui semble être une défense à quatre tandis. Alzate, Davida et Melegoni sont également alignés d'entrée de jeu. Zinckernagel est encore suspendu. Sur le banc grande première pour Kuavita et Berberi.