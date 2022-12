﻿Le XI de l'année selon l'Equipe: avec deux Diables Rouges

Deux joueurs belges dans un onze a fière allure.

Comme tous les ans, le principal quotidien sportif français a composé son onze de l’année et on y trouve deux joueurs belges: Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne. Sans surprise, le Réal Madrid est le club le mieux représenté dans cette équipe-type: en plus de Courtois, Luka Modric et Karim Benzema y prennent place, tout comme Casemiro qui a gagné la C1 avec les Merngue avant de filer à Manchester United cet été.

Le PSG n’est pas en reste avec les deux meilleurs buteurs de la Coupe du monde: Lionel Messi et Kyllian Mbappé. Révélation du Mondial, Josko Gvardiol a aussi conquis l’Équipe. Virgil van Dijk, finaliste de la C1 avec Liverpool et quart de finaliste du Mondial, Theo Hernandez, vice-champion du monde et champion d’Italie, et Kyle Walker, champion d'Angleterre avec City, complètent cet effectif.