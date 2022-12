Bart Verbruggen heureux de son cadeau de Noël : "J'ai voulu aborder ce match comme n'importe quel autre"

En l'absence de Van Crombrugge, c'est le jeune portier de 20 ans qui a défendu les cages du Sporting d'Anderlecht sur la pelouse de Charleroi.

Première titularisation de la saison en Jupiler Pro League et premier clean-sheet pour Bart Verbruggen, ce lundi, sur la pelouse de Charleroi. En l'absence de Van Crombrugge, malade, le portier de 20 ans a pu honorer sa 9e titularisation sous les couleurs de l'équipe première du RSCA.

"Je suis heureux et soulagé d'avoir pu garder ma cage inviolée. De plus, le fait d'avoir pu inscrire ce but en fin de rencontre est super. C'est très bon pour notre confiance. Nous sommes meilleurs quand nous avons le contrôle du ballon. Nous avons dû le céder un petit peu de trop, mais c'est aussi à cause de la qualité de Charleroi."

Après 13 rencontres pour le compte du RSCA Futures en Challenger Pro League, Bart Verbruggen a fait l'unanimité auprès des supporters Mauves, dont certains souhaiteraient le voir titulaire pour le restant de la saison. "J'ai tenté d'aborder ce match comme n'importe quel autre. J'ai joué comme si j'étais à l'entraînement ou entre les perches du RSCA Futures."