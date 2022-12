Gianni Bruno : "Nous restons en course pour le top 8 et clôturons joliment l'année 2022"

En clôture de la dix-huitième journée de Jupiler Pro League, Saint-Trond a pris la mesure de Zulte Waregem (2-0) ce mardi soir.

Saint-Trond a battu Zulte Waregem grâce à des réalisations d'Hayashi (28e) et Bruno (70e). Pour rappel, Zulte s'est retrouvé à dix peu avant la pause lors de l'exclusion de Sormo (36e). "Nous avons bien commencé le match et avons bien contrôlé la partie. Nous avons pu ouvrir le score lorsque les deux équipes se sont un peu neutralisées, ce but est tombé au bon moment", a confié Gianni Bruno à l'issue de la rencontre.

"Zulte Waregem a été un peu déséquilibré en conséquence et ce carton rouge est venu s'ajouter. En seconde période, nous avons bien travaillé. Nous avons réussi à marquer une deuxième fois et avons mené le match à bonne fin sans problème. C'est un match réussi, nous restons en course pour le top 8 et clôturons joliment l'année 2022."