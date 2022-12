📷 Magnifique image : le Christ Rédempteur rend hommage à Pelé

Un symbole rend hommage à un autre : l'iconique stade du Christ au sommet du Corcovado, à Rio de Janeiro, a été illuminée aux couleurs de la Seleçao pour rendre hommage au Roi Pelé, décédé ce jeudi à l'âge de 82 ans. Quand Jésus rend hommage à celui que beaucoup considèrent comme un dieu...

Christ the Redeemer statue in Rio is lit with the colors of the Brazilian flag in tribute to Pelé 💛💚 pic.twitter.com/X28bnizis1