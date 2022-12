Un ancien de La Gantoise souhaite revenir en Jupiler Pro League

Héracles descendu en deuxième division, l'ancien de La Gantoise Lucas Schoofs aimerait revenir en Jupiler Pro League.

En toute fin de mercato estival 2019, Lucas Schoofs, en manque de temps de jeu - 25 minutes contre Viitrolul en tour préliminaire d'Europa League - et revenu de son prêt au NAC Breda quittait La Gantoise pour Héracles, en Eredivisie. La saison dernière et pour la première fois depuis 17 ans, le club d'Almelo a été relégué en deuxième division.

Victime d'une grave blessure à l'âge de 21 ans, Lucas Schoofs n'a pas pu progresser de la manière dont il l'aurait souhaitée. "En tant que joueur prêté par La Gantoise, j'étais prêt à prendre une place de titulaire au NAC Breda. J'ai subi une grave blessure à la cheville, suivi d'un trouble nerveux. Cela a mis mon développement en pause pendant un an et demi."

83 rencontres plus tard avec Héracles - 8 buts et 5 assists -, le milieu central se verrait bien de retour en Jupiler Pro League. "Je me sens bien à Héracles, mais j'aimerais revenir jouer plus près de chez moi. Il n'y a rien de concret pour l'instant, on verra ce que l'avenir nous réserve" peut-on lire dans les colonnes de Het Belang van Limburg.