Lukaku évoque la course au titre : "Nous respectons Naples, mais nous n'avons pas peur"

Le Napoli survole la Serie A cette saison. L'Inter Milan est loin derrière, mais avec un Romelu Lukaku requinqué, les Nerazzurri espèrent bien revenir dans le coup.

Romelu Lukaku a accordé une longue entrevue à Sky Italia, lors de laquelle il a notamment évoqué la succession de Roberto Martinez à la tête des Diables Rouges. Et alors que l'Inter Milan peine à se maintenir jusqu'ici aux abords du haut de classement, comptant déjà 11 points de retard sur le Napoli, Lukaku n'a pas caché ses ambitions. "Nous respectons le Napoli, mais nous ne le craignons pas", affirme-t-il. "Tant que personne n'a soulevé le Scudetto, tout est possible. Est-ce que j'y crois ? Bien sûr".

Gêné par les blessures, Romelu n'a pu disputer que 4 matchs en Serie A cette saison. Son retour dans l'équipe peut-il tout changer dans la course au titre ? "Les gens disent que c'est impossible, mais on joue au football parce qu'on croit en l'impossible. Nous verrons en fin de saison qui soulève le trophée", relativise le Diable. "Le championnat se termine le 6 juin et nous sommes le 4 janvier. Il nous reste 6 mois". Mais Lukaku reconnaît bien sûr que Naples réalise actuellement une superbe saison.

"Il faut le dire, le travail de Spalletti à Naples est excellent. Ils ont de très bons joueurs. J'ai vu beaucoup de leurs matchs. Naples est dans une très bonne passe", concède l'attaquant intériste. "Nous respectons Naples. Mais nous ne les craignons pas".