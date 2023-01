Officiel : Le KV Ostende signe un défenseur central croate

Après Pierre Dwomoh et Kyle Duncan, il s'agit déjà de la troisième recrue hivernale des Côtiers !

Le KV Oostende n'a pas traîné en ce début de mercato. Les Côtiers viennent d'annoncer la signature de Matej Rodin, défenseur central croate de 26 ans.

Le communiqué du club :

Le KVO a attiré un nouveau défenseur. Le Croate Matej Rodin (26 ans) vient du club polonais de première division Cracovia et signe un contrat jusqu'en 2026.



Matej Rodin a principalement joué pour des clubs bosniaques et croates avant de rejoindre le club italien Pérouse en 2019. Il a ensuite déménagé au Croate Varazdin et pendant les 2,5 dernières années, il a été un titulaire avec le club polonais de première division Cracovia.



Gauthier Ganaye : « A l'arrière, il nous manquait encore un profil comme celui de Matej. Quelqu'un qui apporte l'expérience, la stature et le leadership nécessaires. Il a été un pilier absolu de son club polonais au cours des 2,5 dernières années et je suis convaincu qu'il peut devenir le même ici aussi.

