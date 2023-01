Vincent Mannaert revient sur le licenciement de Carl Hoefkens et parle de crise : "Nous sommes tombés dans une spirale négative où le jeu et les résultats étaient décevants"

Après une nouvelle fin d'année mouvementée, Vincent Mannaert (48 ans) a défié la presse. Le directeur général du Club de Bruges est revenu sur le licenciement de Carl Hoefkens (44 ans).

Vincent Mannaert est revenu sur le licenciement de Carl Hoefkens et pourquoi le Club de Bruges avait pris cette décision. "Vous savez que lorsque vous devenez entraîneur principal, cela s'arrête un jour. Nous avons eu cette conversation au préalable, car Carl pouvait aussi continuer à travailler parfaitement bien dans son rôle précédent. L'intention était d'en faire une histoire plus longue, mais le début a été difficile", a expliqué le dirigeant brugeois dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

"Nous n'avons pas joué un bon football, il y a eu ce non-match à Eupen : il y avait de la pression au début. Ensuite, il y a eu le retournement de situation à OHL, suivi de cette fantastique campagne de Ligue des champions, mais en même temps, nous avons langui en championnat en raison de la succession des matchs. Nous sommes ensuite tombés dans une spirale négative où le jeu et les résultats étaient décevants. À Gand, par exemple, nous n'avons pas fait preuve de résilience et contre l'Union et l'Antwerp, nous avons cédé un double avantage. Nous avons ensuite eu des discussions approfondies pendant la trêve internationale et nous espérions une reprise forte après la Coupe du monde, mais contre Saint-Trond, nous avons complètement dérapé. Le lendemain, nous nous sommes remis ensemble une fois de plus, mais contre OHL, les choses ont à nouveau mal tourné", a souligné le directeur général des Gazelles.

Quid de Carl Hoefkens ? "Nous avons également parlé un peu de son avenir. Au sein du club, il y a toujours de la place pour des gens comme lui, mais il a clairement indiqué qu'il voulait continuer à être entraîneur principal. Tout est clair."

Le Club est plongé dans la crise. "Si vous restez trop longtemps en dessous de votre niveau - dans tous les domaines - on peut dire que c'est la crise. Nous sommes aussi seulement quatrième au classement", a précisé Mannaert avant d'évoquer les supporters. "Lorsque vous êtes dans cette spirale négative, il n'est pas anormal qu'ils expriment leur mécontentement. Mais cela tient aussi à nos succès de ces dernières années. Les gens s'y habituent. Et leurs attentes sont de plus en plus élevées."