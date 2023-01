El Khannouss explique pourquoi Yassine Bounou n'a pas affronté la Belgique

Alors qu'il était présent au moment des hymnes nationaux, Yassine Bounou n'a finalement pas affronté la Belgique lors du second match de poule à la Coupe du Monde 2022. Bilal El Khannouss explique.

C'était l'un des mystères de Belgique-Maroc, qui a piégé même les commentateurs télé et radio en début de rencontre : pourquoi Yassine Bounou, titulaire indiscutable du Maroc, annoncé présent sur la feuille de match et même...présent au moment de monter sur la pelouse et de diffuser les hymnes nationaux, n'a-t-il pas affronté les Diables Rouges ? La nouvelle avait ensuite circulé : Bounou aurait fait un malaise peu de temps avant le début du match, et avait donc dû être remplacé par Monir El Kajoui.

Bilal El Khannouss, international marocain sélectionné en dernière minute, a expliqué à Het Laatste Nieuws les coulisses de cette absence étonnante. "Bounou recevait des injections contre la douleur avant les matchs", révèle le milieu de terrain du Racing Genk. "Il a mal réagi à l'une de ces injections, et a commencé à voir trouble juste avant la rencontre". Le mystère est enfin levé. Heureusement pour le Maroc, El Kajoui disputera un bon match face à la Belgique, et Yassine Bounou sera de retour - et brillant - pour la suite du tournoi.