Le Swift Hesperange, seul club invaincu en Europe : "C'est incroyable, mais nous voulons surtout remporter le titre"

Au passage à l'année 2023, seules deux formations européennes n'avaient pas subi la moindre défaite de la saison : le Paris-Saint-Germain et le Swift Hesperange. Vaincu à Lens (1-3) ce dimanche, le club parisien s'est défaussé de ce statut. Le club luxembourgeois est désormais le seul invaincu !

L’information a fait le tour de l’Europe la semaine dernière : le Swift Hesperange est désormais le seul club invaincu du Vieux Continent. La formation luxembourgeoise est deuxième de BGL Ligue à un point du leader Dudelange et n'a toujours pas essuyé de revers en 15 rencontres (13 victoires et 2 nuls).

"Cela fait plaisir qu'on parle de nous"

Une formation dans laquelle évolue un certain Mehdi Terki qui a évolué plusieurs années en Belgique du côté de Mons, Lokeren et le RWDM. "J'ai vu et lu les articles, et cela fait plaisir qu'on parle de nous. C'est incroyable, mais en même temps on est deuxième en championnat. On veut poursuivre sur notre lancée et garder ce brevet d'invincibilité le plus longtemps possible, mais l'objectif reste le titre et le ticket européen à l'issue de la saison. Je préfère perdre un match et être champion au final hein", nous confie le milieu de terrain. "Beaucoup de personnes ont dit que j'avais fait un pas en arrière en rejoignant le Grand-Duché du Luxembourg en quittant le RWDM il y a un an, mais c'est faux. Je ne regrette pas du tout mon choix quand je vois les infrastructures du club, le staff, l'effectif et le niveau. Je suis content et fier de cette nouvelle aventure", souligne le joueur âgé de 31 ans.

"J'aime aussi mon nouveau rôle qui est celui de guider les jeunes"

Le natif de Maubeuge et ses coéquipiers vont tout donner pour évoluer sur la scène européenne la saison prochaine. "C'est un rêve pour beaucoup et une telle opportunité. Plusieurs éléments de notre équipe ont vécu cela avec Dudelange lors des phases de groupes d'Europa League avec des rencontres contre l'AC Milan, l’Olympiakos et le Betis. Leurs récits et souvenirs nous motivent énormément", ajoute le capitaine de l'actuel deuxième de BGL Ligue. "J'aime aussi mon nouveau rôle qui est celui de guider les jeunes. J'ai toujours adoré cela, et je coachais les U16 à Molenbeek avant mon départ. Je passe en ce moment mes diplômes UEFA A", précise le franco-algérien qui va retrouver ses anciennes couleurs et anciens coéquipiers la semaine prochaine lors d'un match amical.

"L'équipe a beaucoup changé depuis mon départ. Le budget n'est plus le même et le club est en train de prendre une autre dimension. C'est top pour Bruxelles et Molenbeek. Vite le retour de ce club historique en première division", a conclu Mehdi Terki.

Le Swift Hesperange, qui a repris le chemin des entraînements ce dimanche avant de partir en stage en Espagne, reprendra le championnat le 12 février avec la réception d'Hostert.