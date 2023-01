Pierre Locht s'exprime sur la situation financière du Standard de Liège

Le CEO du Standard s'est exprimé au sujet de la santé financière du club.

Il y encore quelques mois, le Standard était bien mal en point. Le club avait d'ailleurs été racheté par 777 Partners afin d'assainir quelque peu ses finances. Et maintenant, à quel niveau sont les comptes du club liégeois ?

"Le club se porte mieux", a déclaré le CEO du Standard, Pierre Locht, sur le plateau de LN24. "Mais c'est clair qu'on a conclu une année avec un peu plus de 20 millions d'euros de pertes, ce qui est énorme."

"Il faudra du temps, forcément, pour se redresser complètement. Le Standard a un 'business model' qui dépend des transferts sortants. On sait aussi que moins les résultats sont bons, moins les transferts sont faciles à conclure."

La nouvelle ère de 777 Partners

Le Standard a donc été racheté à la fin de la saison dernière par les investisseurs américains de 777 Partners.Une véritable révolution dans l'histoire du club. "Leur gestion est très très différente que ce qu'on connaissait avant", a déclaré Locht. "Avant, on avions un actionnaire majoritaire pratiquement unique qui était Bruno Venanzi, dont l'occupation principale était de gérer le club au quotidien. Aujourd'hui, nous faisons partie d'un grand groupe américain, qui est actif dans de nombreux secteurs, dont le football.

Un 'football group' s'est constitué à Londres, une espèce d'entité qui supervise les différents clubs de manière hebdomadaire. Ce qui veut dire que nous avons une grande autonomie de fonctionnement au quotidien, avec un système de reporting très clair mis en place."

Est-il possible de voir 777 Partners déjà revendre le Standard dans quelques années ? Pas vraiment, selon Locht. "Il s'agit d'un investissement à long terme. C'est très compliqué de faire du bénéfice à long terme dans le football. Il s'agit ici d'un vrai projet large avec un groupe de clubs. Ce qu'ils (777 Partners) recherche, ce sont des clubs avec un fort passé historique et une grosse fanbase, afin de faire grandir et développer le club. Le Standard correspond pleinement à ce quils recherchent et comment ils pensent progresser."