🎥 Un triplé en sept minutes: le retour gagnant de Sébastien Haller

Le Borussia Dortmund poursuit sa prolifique préparation avant la reprise. Après avoir écrasé Düsseldorf mardi soir (5-1), les Borussen n'ont fait qu'une bouchée du FC Bâle (6-0) dans un match amical auquel a participé Thorgan Hazard, mais pas Thomas Meunier.

Et c'est Sébastien Haller qui a été le héros de l'après-midi. De retour aux affaires six mois après avoir annoncé être atteint d'un cancer des testicules, l'Ivoirien, qui avait déjà joué quelques minutes contre Düsseldorf, a inscrit un planté les trois derniers buts du match... en sept minutes pour parachever le large succès de Dortmund (81e, 86e, 88e).

Marco Reus (39e), Donny Malen (49e) et Jude Bellingham (54e) ont été les autres buteurs de l'après-midi, le Borussia reprendra la compétition le dimanche 22 janvier contre Augsbourg.

Haller HATTRICK ūüĖ§ūüíõ



27 Minutes in the game and a hattrick for Haller ūüę∂



Haller won!



‚§ĶÔłŹ pic.twitter.com/g3pwyWCfjQ