"Il rapportera plus que Thiago" et "Un des meilleurs que j'ai vus en Belgique" : un talent Brugeois fait l'unanimité

Le Club rêve encore du titre, bien que la chance soit mince car l'Union doit perdre contre Gand, qui vit une fin de saison catastrophique. Mais outre le titre, on commence également à se tourner vers la préparation et les transferts.

Dernier sprint, Bruges devra tout donner pour l'emporter puis prier pour que l'Union trébuche. Seul ce scénario offrirait le titre aux Blauw & Zwart même si les chances sont plutôt minces car si l'Union gagne, elle sera assurée du titre.



Malgré cela, Bruges peut parler d'une bonne saison. La campagne européenne a été fantastique et le Club a été auteur d'excellents play-offs. Plusieurs joueurs se sont également mis en évidence. L'un d'eux est Ardon Jashari.



Au point que la probabilité est grande que le milieu de terrain quitte le Club cet été. L'entraîneur de Charleroi, Rik De Mil, avait déjà eu de belles paroles à son égard : "Souvent, on parle trop vite d'un transfert, mais Jashari est l'un des meilleurs que j'ai vus sur les terrains belges." Quelle est encore sa marge de progression ici ? Il se démarque déjà chaque semaine", a-t-il déclaré au Het Laatste Nieuws.



Frank Boeckx estime que les Brugeois peuvent en tirer un très bon profit, même si Jashari ne joue que depuis cette saison au Jan Breydel : "Il rapportera plus que les 37 millions d'euros que le Club a reçus de Brentford pour Thiago."



"Si Bruges reçoit 40 millions d'euros et qu'il peut gagner cinq fois plus ailleurs, il partira", estime Marc Degryse. "Jashari peut rejoindre Manchester City, mais il n'ira pas en Angleterre. Pas non plus en France. Jashari ira en Allemagne. Et s'il décide finalement de rester un an de plus au Club, nous lui donnerons le Soulier d'Or !"