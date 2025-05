"Un merveilleux deuxième" : Hans Vanaken reste positif malgré le titre manqué avec Bruges

Le Club a manqué de peu ce deuxième titre de champion, l'Union n'a pas flanché face à La Gantoise et a remporté le titre, devant Bruges.

La dernière journée de JPL offrait un duel à distance entre l'Union et Bruges pour le titre. Il y a certes eu un petit suspense. En effet, après que les deux équipes affichaient toutes les deux le score de 1-1 à la pause. Mais l'Union a finalement décroché le sacre alors que Bruges a été tenu en échec (1-1).

Echouer aussi près du but reste amer même pour Hans Vanaken qui a déjà été champion six fois avec le Club : "On peut être déçu du résultat final, mais pas du tout de la saison que nous avons réalisée. Sur les dix dernières années, c'était peut-être l'une des meilleures saisons en termes de football et de jeu", a-t-il déclaré au micro de DAZN.

"Le résultat n'est pas là. C'est dommage. Il ne faut pas oublier que nous avons une coupe et que nous avons réalisé une campagne fantastique en Europe. Félicitations à l'Union. Nous sommes un merveilleux deuxième et nous nous tournons vers l'année prochaine pour viser le septième titre", a déclaré le capitaine du Club.

"On peut aussi terminer la saison à la cinquième ou à la sixième place. Vous jouez pour les titres jusqu'à la fin et c'est ce que représente le Club de Bruges. Je pense que l'on peut être très fier. Aujourd'hui, tout le monde est un peu triste, mais quand on voit comment tout le monde a évolué, en tant que capitaine, je ne peux qu'être fier", a conclu Vanaken.