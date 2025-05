🎥 Premier League : clap de fin pour Kevin De Bruyne, énorme déception pour Amadou Onana, Youri Tielemans et Matz Sels

Ultime journée de Premier League de la saison. On connaissait déjà le champion et les relégués, restait la course à la Ligue des Champions qui a été passionnante jusqu'au bout.

Manchester City l'a emporté de manière nette à Fulham 0-2. Jérémy Doku était titulaire et les buts sont venus de Gündoğan (21e) et Haaland sur penalty (72e), pour la dernière de Kevin De Bruyne sous le maillot des Cityzens (le Belge est monté au jeu à la 85e).

Afsluiten met een Ì·kÌ·nÌ·aÌ·lÌ· omhaal! đŸ’„đŸ‡©đŸ‡Ș pic.twitter.com/xoJau1xMm0 — Play Sports (@playsports) May 25, 2025

Course à la Ligue des champions... haletante !

Fin de saison amère pour Aston Villa, Amadou Onana (titulaire) et Youri Tielemans (monté à la 62e). Les troupes d'Unai Emery se sont inclinées à Old Trafford et disent ainsi au-revoir à la Ligue des champions.

Newcastle a été surpris par Everton, qui repart de St James Park avec trois points grâce à Alcaraz (65e) auteur de l'unique but du match. Mais les Magpies terminent 5e et profitent des défaites de Notthingam Forest et surtout d'Aston Villa pour garder le dernier ticket pour la prochaine Ligue des champions.

Notthingam Forest conclut sa superbe saison aux portes de la Ligue des champions, défait par Chelsea qui valide bien son billet pour la C1. Un but de Colwill (50e) offre une victoire précieuse aux Blues de Romeo Lavia (monté à la 62e) face à l'équipe de Matz Sels (titulaire). Le Diable remporte tout de même le trophée de gardien de l'année pour sa superbe saison.

Arsenal solide dauphin

Leandro Trossard (monté à l'heure de jeu) et les Gunners se sont imposés de justesse chez la lanterne rouge Southampton, grâce à Tierney (43e) et Ødegaard (89e) pour un but de Stewart (56e). Arsenal confirme ainsi sa place de dauphin.

Enfin Wout Faes (titulaire) et les Foxes quittent la Premier League sur une défaite en déplacement à Bournemouth. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Semenyo (74e et 88e).