Maarten Martens (ex-Anderlecht) arrache un billet pour l'Europe grâce à remontée spectaculaire

Aux Pays-Bas, le dernier billet européen se jouait entre l'AZ et le FC Twente ce dimanche au cours de la finale de play-offs.

L'AZ et le FC Twente ont terminé aux cinquième et sixième places d'Eredivisie, puis ont battu Heerenveen et le NEC lors du premier tour de ces play-offs jeudi.

Cette finale de barrage européen aura été spectaculaire entre l'AZ entrainée par Maarten Martens et le FC Twente, chez qui débutait un autre ancien Anderlechtois, Michel Vlap.

La formation du Belge était menée à la pausé de deux buts, suite au doublé de Steijn (22e et 40e). Mais l'équipe d'Alkmaar est parvenue à inverser la tendance au cours d'une seconde période spectaculaire.

Juste avant le repos tout d'abord, Meerdink (43e) réduisait le score, après quoi le fils de Mark van Bommel, Ruben, égalisait (53e). Dans les arrêts de jeu du match, Ibrahim Sadiq plantait le but de la victoire. Le Ghanéen qui avait débuté sur le banc, était lancé à la pause par Maarten Martens.

L'AZ s'offre donc une remontada et jouera donc l'Europe pour la huitième saison consécutive. Les Alkmaarders devront être à pied d'œuvre dès le 24 juillet, lors du tour préliminaire de la Conference League.