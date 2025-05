"Je ne veux rien enlever à son travail mais..." : un ancien Diable Rouge surprend avec son choix d'entraîneur de l'année

L'Union est à un souffle du titre et son coach tout près de son premier grand triomphe en tant qu'entraîneur. Mais ce dernier recevra-t-il le titre honorifique d'Entraîneur de l'Année ?

Franky Van der Elst salue l'énorme saison de Sébastien Pocognoli à la tête de l'Union, et ce dernier entrerait dans l'histoire du club en cas de titre.



En effet, Sébastien Pocognoli peut offrir à l'Union SG son premier titre en 90 ans. En cas de victoire, les Bruxellois seront assurés du Graal, et la probabilité que cela tourne au vinaigre semble extrêmement faible.



L'Union a pourtant commencé la saison avec un grand retard et s'est même retrouvé à un moment donné à la neuvième place du classement. Il a fallu une sérieuse manœuvre de rattrapage pour remettre l'équipe sur les bons rails et atteindre la première place actuelle.



Pocognoli a fourni un excellent travail, mais remportera-t-il aussi le prix de l'Entraîneur de l'Année ? "Je ne sais pas trop", répond Franky Van der Elst au Het Nieuwsblad. "Sur l'ensemble de la saison, c'est quand même Nicky Hayen qui le mérite à mon avis."



"Je ne veux rien enlever au travail de Pocognoli, mais Hayen a gagné la coupe, a amené le Club aux seizièmes de finale de la Ligue des champions et va prendre 25 sur 30 en playoffs", poursuit l'ancien Diable Rouge.



"Sa performance a été incroyable, mais il faut toujours attendre un peu", poursuit-il à propos de l'entraîneur de l'Union. "De leur temps, Jacky Mathijssen et Bob Peeters semblaient aussi bien partis pour décrocher ce titre mais... au final, l'avenir n'appartient à personne."