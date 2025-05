Malgré ses 11 ans à Anderlecht, c'est à l'Union qu'Anouar Ait El Hadj a atteint le Graal : "On vit un jour historique"

L'Union est en plein euphorie après son titre. Anouar Ait El Hadj se souviendra longtemps de cette soirée historique.

Malgré le retour de blessure de Sofiane Boufal, c'est bien Anouar Ait El Hadj qui a fini les Playoffs installé au poste de numéro dix. Toujours très proche de son grand frère marocain, il a permis d'aérer le jeu de l'Union quand l'équipe en avait le plus besoin après des victoires de plus en plus étriquées.

"C'est incroyable, on vit un jour historique, historique pour l'Union. On a mal commencé mais on est restés soudés, le groupe a été solide", se réjouit-il à notre micro après la rencontre, dans la liesse générale de l'envahissement de terrain.

"Aujourd'hui, on a souffert. On savait que si on mettait plus d'intensité en deuxième mi-temps, le but allait arriver. La montée de Promise David ? Elle nous a fait du bien ! On avait besoin d'un profil avec un peu plus de force devant, ça a fait la différence", poursuit-il.

La concurrence a fait grandir le groupe

Une nouvelle preuve que contrairement aux premières saisons en D1A, l'Union dispose cette fois d'une force de banc digne d'un club du top 6...et même plus : "Certaines fois, ce ne sont pas les onze joueurs alignés au coup d'envoi qui font gagner, comme on se le dit dans le vestiaire. Le banc peut faire la différence et on l'a montré aujourd'hui".

Anouar Ait El Hadj a beau avoir été à Anderlecht pendant onze ans, c'est finalement ce transfert à l'Union qui lui a permis d'atteindre le Graal : "Dans ma vie, je ne m'imaginais pas vivre un moment comme ça. Je suis très fier, j'ai soulevé le trophée, c'est incroyable. La Ligue des Champions ? C'est plus tard, ça, on profite d'abord de l'instant, mais évidemment qu'on la savourera aussi. Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup dormir, mais être champion, ça n'arrive pas tous les jours".