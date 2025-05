Vanderbiest ou Euvrard à Malines ? Ce qu'ils ont répondu laisse planer le doute

Une grande question plane au-dessus de Malines : qui sera l'entraîneur la saison prochaine ? Pour l'instant, aucune réponse.

Le hasard a voulu que Malines termine sa saison par un déplacement sur le terrain de Dender. Vincent Euvrard est cité parmi les candidats pour devenir l'entraîneur principal du club la saison prochaine. Le nom de Rik De Mil circulerait aussi. Et la possibilité que Frederik Vanderbiest, actuel entraîneur intérimaire de Malines, soit confirmé n’est pas écartée non plus.

La question est revenue sur la table en conférence de presse. "Est-ce qu’on sait déjà quelque chose sur le futur coach ? Non. Est-ce que la personne à ma gauche va le devenir ? Il faut lui demander. Moi, je n’ai rien entendu ni vu."

Vanderbiest et Euvrard ont terminé la saison côte à côte.

Euvrard, coach de Dender, a réagi brièvement. "Personne n’est au courant de quoi que ce soit." Les deux hommes étaient assis à la même table après le match, deux candidats potentiels pour Malines.

S’ils ne savent vraiment rien de leur avenir ou s’ils préfèrent le garder pour eux, seul l’avenir nous le dira. Euvrard est en principe sous contrat avec Dender jusqu’en juin 2026. Sur le bord du terrain samedi soir, on a surtout remarqué qu’Euvrard et Vanderbiest s’entendaient très bien.

Sur le plan sportif, Dender et Malines se sont quittés sur un partage 2-2. Le moment clé du match a été le carton rouge de Benito Raman. Vanderbiest estimait que Rodes et Raman méritaient la même sanction après leur accrochage.