Quand un Mauve rend hommage... à un Brugeois : "C'est mon joueur de la saison"

Le Club de Bruges ne sera probablement pas sacré champion ce dimanche, mais a marqué la saison. Killian Sardella fait d'ailleurs d'un Brugeois son joueur de la saison.

Cette saison, le Club de Bruges ne sera peut-être pas sacré champion - il faudrait un miracle, ou une catastrophe côté Union - mais a tout de même marqué les esprits. Les Blauw & Zwart ont remporté la Coupe et se sont offerts un beau parcours en Ligue des Champions.

Plusieurs joueurs ont donc brillé au Jan Breydel, et parmi eux, celui en qui beaucoup voient un futur grand : Ardon Jashari. Le Suisse a convaincu jusqu'à ses plus féroces rivaux et Killian Sardella, interrogé par La Dernière Heure, en fait même son joueur de la saison.

"Il fait une saison formidable, c'est l'un des joueurs les plus importants de Bruges. Je le félicite pour sa saison. Jashari a du volume, du calme et de la sérénité dans son jeu", énumère le défenseur du RSC Anderlecht, épaté.

Ardon Jashari a même récemment été cité au PSG et selon Sardella, ce n'est pas un hasard. "Il a le niveau pour y jouer", affirme-t-il. "Son style de jeu correspondrait bien à celui de Luis Enrique".

Sardella a également désigné le meilleur jeune de la saison, et a été chercher du côté de l'Union : c'est, selon lui, son ancien équipier à Anderlecht Noah Sadiki. Sébastien Pocognoli est selon lui le Coach de la saison, et son coéquipier Colin Coosemans le gardien de la saison.