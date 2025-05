Coup dur pour Olivier Renard : Anderlecht se fait doubler sur un transfert en toute discrétion

Anderlecht suivait de près Nobel Mendy pour renforcer sa défense. C'est finalement le PSV qui aurait bouclé le transfert.

Anderlecht avait une cible claire pour renforcer sa défense, Nobel Mendy. Le jeune Sénégalais du Real Betis cochait toutes les cases. En janvier déjà, les Mauves étaient sur le coup. Discret en surface, mais actif en coulisses, le club croyait tenir le bon bout.

Mais voilà, tout ne s’est pas passé comme prévu. Selon le journal Eindhoven Dagblad, c’est le PSV qui est venu griller Anderlecht dans les derniers instants. En silence, le club néerlandais aurait conclu l’affaire.

Coup dur pour Olivier Renard, le directeur sportif d'Anderlecht. Mendy était considéré comme un renfort stratégique. Jeune, bien formé, solide dans les duels et encore perfectible. Un vrai pari sur l’avenir, comme Anderlecht aime les faire.

Le PSV n’a pas traîné. Plus direct ? Plus convaincant ? Peut-être un peu des deux. Le défenseur sénégalais posera ses valises aux Pays-Bas et non en Belgique, comme certains le pensaient encore il y a quelques semaines.

Le mercato est encore long et Anderlecht aura d’autres occasions de frapper. Mais ce genre de dossier, quand on est proche de le boucler, laisse forcément un goût amer.